শনিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৩, ২০২৫ ৬:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদের সঙ্গে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতীম শীল এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম।

সভায় জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে হরিরামপুর সীমান্ত...

মুজিবনগরে র‍্যাবের অভিযানে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী...

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক বিভাগের পথসভা

গাংনীতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ এক...

গোভীপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়লাে ফার্ণিচার সামগ্রী