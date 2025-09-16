মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৫ ২:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন করেছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখেন। এ সময় আদালতের সার্বিক কার্যক্রম ও প্রশাসনিক দিক নিয়ে খোঁজখবর নেন তিনি।

পরিদর্শনকালে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে বিচারপতিকে স্বাগত জানান এবং আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সহকারীদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা

মেহেরপুরের জাঈমুল জাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক

মেহেরপুরে অভিযান: আমঝুপি কাজলা নদী থেকে চায়না দুয়ারী...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অপহরণ, বাঁশবাড়িয়া থেকে...

মেহেরপুর সদর উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল ও ভলিবল...