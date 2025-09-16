মেহেরপুরে বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন করেছেন।
মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখেন। এ সময় আদালতের সার্বিক কার্যক্রম ও প্রশাসনিক দিক নিয়ে খোঁজখবর নেন তিনি।
পরিদর্শনকালে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে বিচারপতিকে স্বাগত জানান এবং আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।