মেহেরপুরে বিভিন্ন ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ক্রীড়া সামগ্রী মেহেরপুরে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে ফুটবলসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন।
এ সময় তিনি বলেন, খেলাধুলা যুবসমাজকে মাদক, অপরাধ ও নানা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। তাই সরকার ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা এবং জামায়াত নেতা জাব্বারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।