বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন দলের ২৭টি পরিবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৭টি পরিবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের উপস্থিতিতে গ্রাম্য ডাক্তার হামজা ও বিপুলের নেতৃত্বে এসব পরিবার সংগঠনটিতে যোগ দেন।

যোগদানকারীদের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, বারাদী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, “জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।”




