সোমবার, ১৯শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৯, ২০২৬ ৬:১৭ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ: 

ঔষধ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্বে, ঔষধ প্রশাসন মেহেরপুর) এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রয়, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল সংরক্ষণ ও বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং আনরেজিস্টার্ড ঔষধ মওজুদ ও বিক্রয়ের অভিযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩ এর ৪০(খ), ৪০(গ) ও ৪০(ঘ) ধারার লঙ্ঘনের দায়ে চারটি ফার্মেসিকে জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে লুপা ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা, রিয়ন ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা, সুমাইয়া মেডিকেল হলকে ৫ হাজার টাকা এবং মুজিবনগর ক্লিনিক ও ড্রাগ হাউজকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আনরেজিস্টার্ড ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের র‌্যাংক ব্যাজ...

মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থদের...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে...

বেগম খালেদা জিয়া ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার...

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্টের অভিযান ও...