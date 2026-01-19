মেহেরপুরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
ঔষধ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
চুয়াডাঙ্গা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্বে, ঔষধ প্রশাসন মেহেরপুর) এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রয়, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল সংরক্ষণ ও বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং আনরেজিস্টার্ড ঔষধ মওজুদ ও বিক্রয়ের অভিযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩ এর ৪০(খ), ৪০(গ) ও ৪০(ঘ) ধারার লঙ্ঘনের দায়ে চারটি ফার্মেসিকে জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে লুপা ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা, রিয়ন ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা, সুমাইয়া মেডিকেল হলকে ৫ হাজার টাকা এবং মুজিবনগর ক্লিনিক ও ড্রাগ হাউজকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় আনরেজিস্টার্ড ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।