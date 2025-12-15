মেহেরপুরে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ও পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় জেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। সোমবার তারা মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের বিদ্যালয় প্রধানসহ দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কেন্দ্রগুলোর সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ এনামুল হকসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি সেনাবাহিনী, র্যাব, জেলা পুলিশ এবং জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শনকালে ভোটকেন্দ্রগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনি প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ কার্যক্রমও তদারকি করা হয়।