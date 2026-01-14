মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাউট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় মাঠে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া ও মানসিক বিকাশে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।