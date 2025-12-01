সোমবার, ১লা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১, ২০২৫ ১২:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

হাসপাতালের সুপার ডা. বুলবুল কবিরের নেতৃত্বে র‍্যালিতে অংশ নেন ডা. অলোক কুমার দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চামিলি খাতুনসহ আরও অনেকে।

র‍্যালি শেষে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হাসপাতালের সুপার ডা. বুলবুল কবির ও ডা. অলোক কুমার দাস। তারা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং নিরাপদ জীবনাচরণের মাধ্যমে সংক্রমণ ঝুঁকি কমানোর আহ্বান জানান।

এসময় বক্তারা বলেন, এইডস প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং পরীক্ষাকে লজ্জা নয়, দায়িত্ব হিসেবে নিতে হবে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখারও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগর উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিলেন...

মেহেরপুরে শিক্ষক ধর্মঘটে স্থবির বার্ষিক পরীক্ষা; বিপাকে শতশত...

মুজিবনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল ও নীতিমালা...

খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায়...