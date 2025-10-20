সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিশ্ব ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি

অক্টোবর ২০, ২০২৫ ২:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতীম শীল, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, সাংবাদিক তোজাম্মেল আজম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধা ও ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল হুদা।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা উদ্বোধন করা হয়। র্যালিতে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল,মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপপরিচালক সিরাজুম মনিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 



