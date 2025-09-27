মেহেরপুর নিউজ:
বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম,টুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক আরিফুল ইসলাম, জেলা বাস মালিক সমিতির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, জেলা রেস্তোর মালিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি প্রমূখ।
আলোচনা সভার আগে সকালে জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালামের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
র্যালিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম,সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারী, শেখ তৌহিদুল কবীর,হাবিবুর রহমান, খাদিজা আখতার, টুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক আরিফুল ইসলাম, ডা. রফিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসিয়াল স্টেশন অফিসার শামীম রেজা, জেলা বাস মালিক সমিতির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, জেলা রেস্তোর মালিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।