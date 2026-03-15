রবিবার, ১৫ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

মার্চ ১৫, ২০২৬ ১২:১১ অপরাহ্ণ

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসনের মিনি সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদের সঞ্চালনায় “নিরাপদ পণ্য নিশ্চিত করি, ভোক্তার আস্থা গড়ে তুলি” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আজম, ক্যাবের সভাপতি রফিকুল আলম ও শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে বাদ্যের তালে তালে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।




সম্পর্কিত পোস্ট

আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভিজিএফের চাল বিতরণ...

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সার নীতিমালা ২০২৫ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ডিলারদের...

মেহেরপুরে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইসিটি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত