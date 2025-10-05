রবিবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৫, ২০২৫ ৫:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একাডেমী সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম। “

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল “শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টায় দীপ্ত।”

এ প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি প্রদীপ চন্দ্র শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধাক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সুপার মাহবুবুল আলম, আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ শাহী উদ্দিন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক দিলরুবা পারভিন,মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিউদ্দিন প্রমূখ।

পরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর,মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের চিপ ইন্সট্রাক্টর প্রকৌশলী শফিউদ্দিন, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রশিক্ষক টিপু সুলতান, আমঝুপি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবীর, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাহবুব-উল আলম, একই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আইসিটি দিলরুবা পারভীন, মানিকনগর ডি এস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শিক্ষক শামীমা আক্তার, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান এবং ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জিমিনি খাতুনকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

এর আগে সকালে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

র‍্যালিতে অংশ নেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা,মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক আলমগীর হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা সুপার মাহবুবুল আলম, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, সদর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফয়জুল কবীর,প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু সাধারণ সম্পাদক মীর ওয়াহিদ সাদিক সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গন উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে কৃষকের কলমি বীজ কেটে তসরুপ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সড়কের কাজ দ্রুত করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে উজলপুর বাগানপাড়া একাদশের জয়

মেহেরপুরে জেলা জামায়াত আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...