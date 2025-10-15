মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুর নিউজ :
বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী নানা প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরে জেলা শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মনির।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সুরুজ্জুজ্জামান।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং শিশু একাডেমির শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।