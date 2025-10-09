বৃহস্পতিবার, ৯ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ৯, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরে বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এই আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএমএ সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম। প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এস. আর. খান (সিরাজুর রহমান খান)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. নজরুল কবীর এবং সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন।

অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. কাজল আলী। সঞ্চালনা করেন ডা. মাহফুজুর রহমান রতন। বক্তব্য রাখেন বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. ওবায়দুল ইসলাম পলাশ।



