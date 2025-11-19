মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হকের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হককে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। বুধবার সকালে হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন। পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এসময় বিহগলে করুন সুর বাজে উঠে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন—মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
পরে মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
এর আগে মঙ্গলবার রাত পৌনে বারোটার দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।