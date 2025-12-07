মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ দক্ষিণ পাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে আমদাহ পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুরসরাত মন্ডলের মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল মৌসুমের মরদেহেকে গার্ড অব আনার প্রদান করেন। সদর উপজেলা নির্বাহী মোঃ খায়রুল ইসলাম রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন। এ সময় বিহগলে করুন সুর বেজে ওঠে। গার্ড অব অনারের পর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে আমদহ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জানাযা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করেন।
রবিবার ভোরের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ফুলসুরাত মন্ডল মৃত্যুবরণ করেন। মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসূরাতের স্ত্রী, ৪ ছেলেসহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রয়েছে।