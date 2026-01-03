মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে পিরোজপুর গ্রামে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
এর আগে জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। এ সময় পুলিশের একটি চৌকস দল মরহুমের মরদেহকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন। এসময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।
রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
পরে জানাজা নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।
উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ ধরে অসুস্থ ছিলেন। শনিবার সকালে তিনি নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মরহুমের মৃত্যুতে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।