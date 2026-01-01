মেহেরপুরে বুওনা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের সামনে বুওনা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বুওনা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু এবং মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক কালু।

উদ্বোধন উপলক্ষে সেখানে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর তাহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক ফুটবলার খন্দকার আবু সামাইনসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন এই রেস্টুরেন্টটি শহরের খাদ্য ও সেবাখাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।




