মেহেরপুরে বুড়িপোতা ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ও এডিপি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রান্তিক চাষি, দুস্থ নারী ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে নানা ধরনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহামদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ১৫ জন দুস্থ নারীকে সেলাই মেশিন, ২০০ ফুটবল, ১০ সিট জার্সি, ২৪টি স্প্রে মেশিন, ৩টি ল্যাপটপ, ১৬ বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী (প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৬ সেট করে), ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং এফডব্লিউসি-তে তালিকাভুক্ত ঔষধ বিতরণ করেন।
বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার। অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন সানু। ইউপি সদস্য সার্থক আলী,শাহাদাত হোসেন চঞ্চল মিয়া, আমপারা খাতুন বুলবুলি খাতুন হাজেরা খাতুন প্রমুখ এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।