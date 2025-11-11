মেহেরপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুপালি খাতুন প্রমুখ।
সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।