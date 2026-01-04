মেহেরপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। রোববার দুপুরের দিকে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে মোট ৮০টি কম্বল বিতরণ করেন।
এ সময় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপালী খাতুনসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
উপস্থিত অতিথিরা বলেন, শীত মৌসুমে অসহায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ এবং এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।