মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর বাস টার্মিনালের দ্বিতীয় তলায় এ মাহফিল আয়োজন করা হয়।
দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসিম খান।
এ সময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা, ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা হাসানুজ্জামান হিরোক প্রমুখ। পরে সকলের মিলিতভাবে বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া করা হয়।