মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবসে আলোচনা সভা ও পিঠা মেলার আয়োজন

মেহেরপুর নিউজ:
নারী জাগরণের পথিকৃত মহীয়সী বেগম রোকেয়াকে স্মরণে এবং জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি হলের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবু ওবায়দের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী ওবাইলদুল্লাহ, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (কৃষি) সঞ্জীব গোস্বামী, পৌরসভার উপ-প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান প্রমুখ।
এর আগে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়। মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীলের নেতৃত্বে র্যালিটি পৌরসভা চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।