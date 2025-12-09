মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
র্যালি, আলোচনা সভা ও জয়িতাদের সম্মাননা স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন।
আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক সিরাজুম মনির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাহেদাতুন নেছা নয়নসহ শাকিল রাব্বি, লামিয়া খাতুন, রোকেয়া খাতুন, নাসরিন ও সুরাইয়া পারভীন।
পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও সফলতার জন্য জেলা পর্যায়ে পাঁচজনকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন— সফল জননী: দারিয়াপুরের রোকেয়া খাতুন, অর্থনৈতিক সাফল্য: গাংনীর শিশিরপাড়া লামিয়া খাতুন, নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবন সংগ্রামে জয়ী: ভাটপাড়ার নাজমা খাতুন, সমাজ উন্নয়ন: পোস্ট অফিস পাড়ার নাসরিন আক্তার, শিক্ষা ও চাকরি: বি.এম. মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন।
এছাড়া সদর উপজেলা পর্যায়ে আকলিমা খাতুন, বেলা রানী, সুরাইয়া পারভীন, ইভট্রিসিয়া সুমি বিশ্বাস এবং নাসিমা আক্তারকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।