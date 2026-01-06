মেহেরপুরে বেড় থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে টগর (৩৫) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের কাশবপাড়া এলাকার একটি বেড় থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত টগর মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের সেন্টুর স্ত্রী। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, সন্ধ্যার দিকে ওই এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে তারা বেড়ের ভেতরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।
খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মরদেহটি গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ পরিহিত ছিল এবং মাথার দিকের অংশ একটি বস্তায় মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়।
পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ৩০ ডিসেম্বর টগর বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার পরপরই মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে এবং এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।