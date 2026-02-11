বুধবার, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা নির্বাচন মেহেরপুরে ব্যালট পেপার ও নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ শুরু
নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ব্যালট পেপার ও নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ শুরু

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৬ ৫:৩৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারদের মাধ্যমে ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ শুরু হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে মেহেরপুর-1 আসনের অন্তর্গত সদর উপজেলার কেন্দ্রগুলোর জন্য ব্যালট পেপার ও অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে ব্যালট পেপার ও প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জাম তুলে দেন।

এ সময় জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ এনামুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে ৯০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও...

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর...

গাংনীতে ভােট কেন্দ্রের পাশ থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু...

মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ, সদর ৯০ ও...

মেহেরপুরে নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যম...

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ লাখ ১৩ হাজার ৪৫৮ ভোটার,...