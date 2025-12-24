মেহেরপুরে ব্লক বাটিক ও সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুরের উদ্যোগে বিএমইটি ও বিআরডিবির যৌথ প্রকল্প “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” এর অধীনে ৩০ দিনব্যাপী ব্লক বাটিক ও সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবির উপ-পরিচালক আব্দুল আলীম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন টিটিসির অধ্যক্ষ প্রফেসর প্রকৌশলী মোঃ শামীম হোসেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের হাতে সনদপত্র ও সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সফলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানান।