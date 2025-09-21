রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ভবনে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক আহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ভবনে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক আহত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ১০:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর শহরের জার্মান সিটি গার্ডেন এলাকায় ৫ তলা ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারিক (২৫) নামে এক শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাকে মেহেরপুর থেকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

আহত তারিক সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের খোকনের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গাংনী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মো. সেলিমের মালিকানাধীন পাঁচতলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের খুঁটির তারে স্পর্শ করলে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার করেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা যোগদান

মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয়...

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে মাগুরার জয়

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে জাদুখালী ও আশরাফপুর...

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত