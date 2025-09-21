মেহেরপুরে ভবনে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক আহত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর শহরের জার্মান সিটি গার্ডেন এলাকায় ৫ তলা ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারিক (২৫) নামে এক শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাকে মেহেরপুর থেকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
আহত তারিক সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের খোকনের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গাংনী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মো. সেলিমের মালিকানাধীন পাঁচতলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের খুঁটির তারে স্পর্শ করলে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার করেন।