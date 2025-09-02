মেহেরপুরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় গরু বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুরে সুবিধাভোগীদের মাঝে গরু বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপকার-ভোগীদের মাঝে গরু বিতরণ করা হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আসাদুল ইসলাম,মেহেরপুর সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন। পরে সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৭ জনের মাঝে একটি করে গরু বিতরণ করা হয়।