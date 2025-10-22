বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভিডিএবি’র পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ২২, ২০২৫ ৬:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন (ভিডিএবি), মেহেরপুর জেলা শাখার পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে শহরের বোসপাড়ায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ভিডিএবি’র সভাপতি জালাল উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নওশাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস হোসেন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব জিয়াউর রহমান, আবুল বাশার, শরিফুল ইসলাম, আয়নাল হক, আব্দুর রহমান প্রমুখ।
এর আগে নবগঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন (ভিডিএবি), মেহেরপুর জেলা কমিটির পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।



