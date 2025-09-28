মেহেরপুরে ভু-সম্পত্তি জবরদখল থেকে উদ্ধার সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভু-সম্পত্তি জবরদখল থেকে উদ্ধার সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এসভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ওআইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল ,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রমূখ।