মেহেরপুরে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় “মিউটেশন ২.১ ভার্সন” ও মনোনীত সফটওয়্যারের কারিগরি পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার প্রমুখ।
দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসের ৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করছেন।