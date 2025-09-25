মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসলে নেমে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিখোঁজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে মহিনুল ইসলাম (১৩) নামের নবম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ মহিনুল সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। কিন্তু সে সাঁতার জানত না। এক পর্যায়ে পানিতে ডুবে যায়। তার বন্ধুরা দ্রুত প্রতিবেশীদের খবর দিলে স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে ডুবুরিদের খবর দেওয়া হয়।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত ৯টা পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিকে খুলনা থেকে ডুবুরির একটি দল মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।
ঘটনার পরপরই ভৈরব নদীর দুই পাড়ে শত শত মানুষ জড়ো হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।