মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ছয় ঘণ্টা পর দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরির দল। সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে তানভীর (২০) এবং আমদহ গ্রামের মহির হোসেনের ছেলে কৌশিক (২১)। তানভীর মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং কৌশিক স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে তানভীর ও কৌশিক কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে রশিকপুর সুইচগেট এলাকায় ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। এ সময় নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় তারা দুজন তলিয়ে যায়। সহপাঠী ও আশপাশের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পায়নি।
পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। সন্ধ্যার পর খুলনা থেকে ডুবুরির একটি দল এসে দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে রাত সাড়ে আটটার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।
এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।