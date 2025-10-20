মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার রশিকপুর সুইচগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ শিক্ষার্থীরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে তানভীর (২০) এবং আমদহ গ্রামের মহির হোসেনের ছেলে কৌশিক (২১)। তানভীর মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং কৌশিক স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। এ সময় নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে তানভীর ও কৌশিক তলিয়ে যায়। সহপাঠী ও আশপাশের লোকজন উদ্ধারচেষ্টা চালালেও তাদের সন্ধান মেলেনি।
পরে স্থানীয়রা মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।
মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার সেলিম রেজা জানান, “নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে। খুলনা থেকে বিশেষ ডুবুরি দল ডাকা হয়েছে, তারা পৌঁছালে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার অভিযান শুরু হবে।”
মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, “পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে রয়েছে। ডুবুরি দল এলে দ্রুত উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।”
এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হতেই ভৈরব নদীর দুই তীরে শত শত উৎসুক মানুষ ভিড় জমায়।