মেহেরপুরে ভৈরব নদে ডুবে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুরে ভৈরব নদে ডুবে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মহিনুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে নিখোঁজ হওয়ার স্থানেই তার লাশ ভেসে ওঠে।
নিহত মহিনুল (১৩) কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে মহিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। সাঁতার না জানায় এক পর্যায়ে সে পানিতে ডুবে যায়। এ সময় তার বন্ধুরা আশপাশের লোকজনকে খবর দিলে স্থানীয়রা উদ্ধার চেষ্টা চালান।
খবর পেয়ে খুলনা থেকে ডুবুরির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে শুক্রবার সকালে নিখোঁজ স্থানের কাছেই ভেসে ওঠে তার লাশ।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।