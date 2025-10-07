মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও ধ্বংস

অক্টোবর ৭, ২০২৫ ১:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদের কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বলেন,“দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।”



