সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৭:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে তিন প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে মোট ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধারা অনুসারে পণ্যে যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে বুলবুল মিষ্টান্ন ও ফল ভান্ডারের মালিকের নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত গ্যাস ব্যবসা করা ও যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে মেসার্স নিপা এন্টারপ্রাইজের মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৭ ও ৫২ ধারা অনুসারে ২০ হাজার টাকা এবং একে আইনের ৫২ ধারায় মেসার্স হক ট্রেডার্স এর মালিকের নিকট থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম।


