মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে টাস্কফোর্স সভা

আগস্ট ১৯, ২০২৫ ১২:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন শামীম ও আবীর আনসারী, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান, কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মন্ডল, পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রহমান এবং উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম।

এছাড়া সভায় কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান এবং দারিয়াপুর বাজার কমিটির সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ বাজার কমিটির নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।


