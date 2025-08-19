মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা শহরের হোটেল ও রেস্তোরায় অভিযান চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কোর্ট এলাকা জুড়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মামুনুল হাসান মামুন।
অভিযানকালে হোটেল মালিকদের খোলা অবস্থায় খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়। কর্মকর্তারা জানান, ভবিষ্যতে খোলা স্থানে খাদ্যসামগ্রী রাখা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম ও সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।