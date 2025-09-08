সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে শহরের বড়বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখবিহীন শিশু খাদ্য (চিপস, জুস, লজেন্স) বাজারজাত ও বিক্রির অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪৫ ও ৫২ ধারায় মিলন স্টোরকে ১০ হাজার টাকা, মেসার্স ইসরাইল এন্টারপ্রাইজকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাজী হোম ডেলিভারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুততম সময়ে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযানে সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সহযোগিতা করে।



