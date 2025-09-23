মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপী ও খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ।