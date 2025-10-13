মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে সার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ভাউচার ব্যতীত স্যার বিক্রি করার অভিযোগে এক স্যার ব্যবসায়ী নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মজাডাঙ্গা গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জ্বালানী গ্যাস, সার ও কীটনাশক তদারকি করা হয়।
নতুন মদনাডাঙ্গা বাজারের মেসার্স মাসুদ আল নূর এর সারের দোকানে ভাউচার ব্যতীত সার বিক্রি করার অভিযোগে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৫ ধারা অনুসারে ভাউচার ব্যতিত ৪০ বস্তা সার বিক্রয়ের জন্য মেসার্স মাসুদ আল নূরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ও বীজ/পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ।