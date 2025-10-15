মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মামুনুল হাসান।
অভিযানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও সার যথাযথভাবে বিক্রি না করার অপরাধে মেসার্স আনোয়ার ট্রেডার্সকে ৫ হাজার টাকা এবং ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে রিপন ফার্মেসিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় এই জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম।