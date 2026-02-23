সোমবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬ ৭:২৫ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর ও কোর্ট মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ফল, সেমাই ও হোটেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

এ সময় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৪ ধারায় অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিজের নামে বাজারজাত করার অপরাধে সদর উপজেলার গোভীপুর এলাকার মোঃ মাসুম পারভেজের ডিলার পয়েন্ট ‘মা এন্টারপ্রাইজ’-কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
অভিযানকালে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এ অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ঔষধ প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট, চার ফার্মেসিকে জরিমানা

মাহে রমজানের ডাক: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ...

এমপি যখন পরিচ্ছন্ন কর্মী!

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়...

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযান ও বাজার মনিটরিং: ৩ জনের...