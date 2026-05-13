মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, জরিমানা আদায়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে এক হোমিও চিকিৎসকসহ দুই প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।
অভিযানের সময় মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ এলাকায় জুঁই এন্ড জিহাদ ভ্যারাইটিজে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া মিথ্যা তথ্য দিয়ে “E.N.T. কলিকাতা” নামে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে টিংচার হোমিও হলের স্বত্বাধিকারী মোঃ জাবেদুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।