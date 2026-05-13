বুধবার, ১৩ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, জরিমানা আদায়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, জরিমানা আদায়

কর্তৃক Meherpur News
মে ১৩, ২০২৬ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে এক হোমিও চিকিৎসকসহ দুই প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানের সময় মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ এলাকায় জুঁই এন্ড জিহাদ ভ্যারাইটিজে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া মিথ্যা তথ্য দিয়ে “E.N.T. কলিকাতা” নামে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে টিংচার হোমিও হলের স্বত্বাধিকারী মোঃ জাবেদুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর থেকে সাব্বির হজ কাফেলার ৮০ হজযাত্রীর মক্কার...

মেহেরপুরে জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভা...

মেহেরপুরে সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ১৯তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালিত

মেহেরপুরে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত