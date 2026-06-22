সোমবার, ২২শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২২, ২০২৬ ৭:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়ক এবং মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সার, বীজ ও কীটনাশক বিক্রয় কার্যক্রম তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে লাইসেন্স নবায়ন ছাড়া সার ও কীটনাশক বিক্রির দায়ে মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়কের মা ট্রেডার্স-এর মালিককে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ হরমোন বিক্রির দায়ে মেসার্স হাশেম বীজ ভান্ডার-কে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য না থাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন না করায় জে আর পাইপ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হাউস-কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা এবং কৃষি উপকরণের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও...

মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ফল মেলা উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গৃহবধূ নিহত