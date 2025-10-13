সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মানববন্ধন

অক্টোবর ১৩, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন কমিটির আহ্বায়ক আসলাম আলীর নেতৃত্বে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মজিবার রহমান, ইউপি সদস্য জাকির হোসেন লিটন, বিএনপি নেতা সিদ্দিক আজিজ বাবলু ও সাইদুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের ষড়যন্ত্র চলছে, যা গ্রামবাসী কোনোভাবেই মেনে নেবে না। তারা ভোটকেন্দ্র আগের স্থানে রাখার দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।



