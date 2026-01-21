বুধবার, ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভোটার সচেতনতায় ‘ভোটের রিকশা’ উদ্যোগের উদ্বোধন

জানুয়ারি ২১, ২০২৬ ৭:০২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে ভোটারদের সচেতন করতে নতুন উদ্যোগ ‘ভোটের রিকশা’র উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ফিতা কেটে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সায়ীদ, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক এবং জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

বক্তারা বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে জেলার তিনটি উপজেলায় আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ‘ভোটের রিকশা’র মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালানো হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেন, অবির আনসারী ও সাকির আহমেদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, ডা. রফিকুল ইসলাম, এনএসআইয়ের সহকারী পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, পাট কর্মকর্তা হারুনুর রশিদসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।




