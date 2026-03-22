রবিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে জরিমানা
মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২২, ২০২৬ ৭:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসময় নূর ফিলিং স্টেশন ও মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়।

পাশাপাশি উপজেলার বিভিন্ন বাস কাউন্টারেও অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগে গোল্ডেন লাইন পরিবহনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ধারায় ১টি মামলায় ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সংশ্লিষ্টদের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং নির্ধারিত মূল্যে টিকিট বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।




