মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসময় নূর ফিলিং স্টেশন ও মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়।
পাশাপাশি উপজেলার বিভিন্ন বাস কাউন্টারেও অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগে গোল্ডেন লাইন পরিবহনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ধারায় ১টি মামলায় ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় সংশ্লিষ্টদের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং নির্ধারিত মূল্যে টিকিট বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।